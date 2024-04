Gare ciclistiche | troppe scritte in inglese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ho seguito in tv su rete Rai l' ex giro del Trentino ed ora denominato Tour de Alpes e come nei giorni scorsi quando hanno trasmesso il giro dell'Abruzzo, tutte le, compreso le indicazioni delle città attraversate, sono in. Mi piacerebbe sapere se siamo in Italia o no. Le persone con più di 70 anni come me che non hanno studiato quella lingua andrebbero rispettate di più. Non parliamo di internazionalità, perché in Francia, non esistono queste cose. Maurizio Baietta