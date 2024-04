Garanti | ' in 32 anni 1 754 suicidi in carcere | nel 2024 già 31'

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un appuntamento davanti alle carceri italiane domani per lanciare un appello contro iin cella. Iterritoriali italiani delle persone private della libertà personale scandiranno ad alta voce i nomi dei 31avvenuti nele delle morti per altre cause, come malattia, overdose, omicidio e cause da accertare, oltre i nomi degli agenti penitenziari che si sono tolti la vita. Oggi ad annunciare l'iniziativa sono stati Stefano Anastasìa, garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Lazio e Valentina Calderone, garante di Roma davanti aldi Regina Coeli, a Roma. "In 32sono morti1.754 detenuti - spiega Valentina Calderone - Negli stessiper malattia, overdose, omicidio, ...

