Galli. Confermato alla guida tecnica Jose Ignacio Garcia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Arezzo, 17 aprile 2024 – Un terzo posto già definito e i playoff alle porte ma con lo sguardo al futuro. Polisportivaha annunciato la conferma per la stagione 2024-2025 del capo allenatore. Sarà ancora il coach spagnolo are San Giovanni Valdarno durante la prossima stagione. Un rinnovo maturato grazie a una stagione fino a questo momento decisamente positiva. Dopo la retrocessione dello scorso anno, il presidente Andrea Failli, il patron Salvatore Argirò e il ds Andrea Franchini hanno infatti deciso di rivoluzionare la squadra. Il nuovo corso è ripartito dimostrando subito una forte impronta del nuovo coach con il secondo miglior attacco e la quarta miglior difesa del girone, ottenendo 20 vittorie nelle 25 gare giocate.

