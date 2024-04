G7 Capri 2024, isola sorvegliata speciale: schierati 1.400 uomini - Lavorare per la pace e de-escalation. Le crisi internazionali irrompono nell'agenda del G7 degli Esteri che si apre oggi in una Capri blindata da ferree misure di sicurezza e rigido rispetto ...ilmattino

Tajani e il futuro di Gaza. "Pronti a inviare truppe per uno Stato palestinese". G7 in campo per la tregua - Summit di Capri, corsa contro il tempo per la de-escalation. Ipotesi sanzioni all’Iran. Il ministro non esclude l’invio di una forza di peacekeeping come in Libano ...quotidiano

Torta diplomatica e ravioli capresi per deliziare i delegati del G7 - Non mancheranno le prelibatezze italiane nel menu preparato dallo chef dell’hotel Quisisana di Capri pronto ad accogliere le delegazioni dei ministri degli Esteri del G7. Il Ministro degli Esteri ital ...rainews