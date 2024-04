G7 | a Capri maltempo | controlli serrati e zone off limits

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Napoli, 17 apr. (askanews) – Ae massime misure di sicurezza per la riunione dei ministri degli Esteri del G7. L’isola è blindata e per alcune aree è completamente vietato l’accesso: offle stradine a ridosso del Grand hotel Quisisana, dove domani e venerdì si svolgeranno le riunioni ministeriali, ma anche i giardini di Augusto e la certosa di San Giacomo dove il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha accolto i capi delegazione. Per l’occasione, resa ancora più importante dopo le fibrillazioni tra Iran e Israele e il conflitto russo-ucraino, l’isola azzurra è presidiata: sono oltre mille gli esponenti delle forze dell’ordine arrivate da tutto il Sud Italia. Schierati sia in divisa che in borghese, agenti della polizia di Stato, carabinieri, vigili del fuoco, militari della Guardia di finanza, dell’Esercito, ...