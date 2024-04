Furto in abitazione in città | rubati contanti e monili in oro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoinieri sera verso le 22:00 a Benevento in via Bianchi. Ignoti, dopo aver forzato una porta finestra, si sono introdotti all’interno e hanno rubato 200 euro ein oro. Il proprietario, tornato in casa, si è accorto dele ha allertato i Carabinieri del Comando Provinciale che hanno avviato le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.