Furto da 5000 mila euro all’outlet; fermati tre uomini residenti in provincia di Latina

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pubblicato il 17 Aprile, 2024 Sabato sera, un’efficace operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di tre, di origine romena, accusati diaggravato presso l’outlet di Valmontone. L’azione ha visto la collaborazione tra i militari della Stazione di Valmontone e l’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro. Dettagli dell’Operazione e degli Arrestati Gli arrestati, trerispettivamente di 40, 25 e 32 anni, di cui due già conosciuti alle autorità per precedenti penali, sono stati sorpresi dopo aver sottratto 51 capi di abbigliamento da un noto negozio dell’outlet. I tre hanno utilizzato tecniche sofisticate per nascondere la merce, indossando alcuni capi a strati e altri occultati nelle loro borse, cercando di ...

