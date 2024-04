Furti di veicoli | in 10 anni ne sono spariti nel nulla quasi 1 milione

Le auto più rubate in Italia e dove avvengono più Furti: la classifica 2023 di LoJack - In cima alla classifica delle auto più rubate nel 2023 c’è la Fiat Panda, con 12.571 Furti, un numero che corrisponde circa a un’auto su 10. Seguono sul podio la Fiat 500, con 5.889 Furti, e la Fiat ...livesicilia

Furti d’auto, in Lombardia è boom: i Suv amatissimi dai ladri. Ecco i 10 modelli più rubati - Diverse sono le Regioni in cui i proprietari di un'auto possono dormire possono tranquilli. Restano, infatti, otto le Regioni in cui le sottrazioni non raggiungono i 600 casi l'anno: Basilicata, Valle ...ilgiorno

Rubano la benzina dai mezzi della ditta di autotrasporto per cui lavorano: arrestati 3 camionisti - All’atto del controllo venivano anche rinvenute celate nei veicoli privati dei tre soggetti, altre taniche pronte per essere riempite, nonché i tubi utilizzati per asportare il gasolio, evidenziando ...ravenna24ore