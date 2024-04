Freccia Vallone | successo a sorpresa | big beffati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 11.15 LA DIRETTA LIVE DELLA Freccia Vallone DALLE 11.35 16:32 Addirittura 4 i minuti di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 11.15 LA DIRETTA LIVE DELLA Freccia Vallone DALLE 11.35 16:44 Prossima Cotè che offrirà una ... (oasport)

Freccia Vallone, nella bufera successo a sorpresa di Williams - Stephen Williams ha vinto l’edizione numero 88 della Freccia Vallone, da Charleroy al Muro di Huy (198 km), quest’ultimo affrontato per quattro volte compresa l’ascesa finale. Il tutto in condizioni ...gazzetta

Williams si prende a sorpresa la Freccia Vallone - Stephen Williams ha conquistato a sorpresa la Freccia Vallone, successo di maggior prestigio in carriera per il britannico che in stagione aveva già vinto il Tour Down Under. Il 27enne della Israel ha ...rsi.ch

Freccia Vallone 2024: Stephen Williams brucia tutti sul Mur de Huy in un’edizione scoppiettante - Edizione scoppiettante e a sorpresa per la Freccia Vallone. Il secondo appuntamento del Trittico delle Ardenne è bagnato dalla pioggia battente e vede ribaltare il pronostico: a trionfare sul Mur de H ...oasport