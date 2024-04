Freccia Vallone 2024 | vince la sorpresa Williams L' ordine d' arrivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Huy (Belgio), 17 aprile- Lapropone una startlist priva di diversi pezzi da novanta, tra cui il vincitore in carica Tadej Pogacar, ma anche delle difficoltà inattese per essere a primavera inoltrata: il gruppo, in particolare nella prima parte di gara, deve fare i conti con vento, pioggia e anche neve, fattori che contribuiscono a tagliare via viafuori dai giochi altri potenziali protagonisti. La seconda tappa del Trittico delle Ardenne diventa quindi il terreno perfetto per unae infatti are è Stephen, un nome sconosciuto ai più ma non a coloro che già avevano annotato le vittorie del Giro di Croazia 2021 e del Tour Down Under. Il britannico dell'Israel-Premier Tech si era già fatto vedere ...