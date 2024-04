Freccia Vallone 2024 | Stephen Williams brucia tutti sul Mur de Huy in un’edizione scoppiettante

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Edizionee a sorpresa per la. Il secondo appuntamento del Trittico delle Ardenne è bagnato dalla pioggia battente e vede ribaltare il pronostico: a trionfare sul Mur de Huy è il britannico. Ottavo successo in carriera per il ventisettenne della Israel – Premier Tech, ovviamente il più importante. Sei uomini sono andati all’attacco nella prima parte di gara: Lilian Calmejane (Intermarché – Wanty), Alan Jousseaume (TotalEnergies), James Whelan (Q36.5 Pro Cycling Team), Txomin Juaristi (Euskaltel – Euskadi), Igor Chzhan (Astana Qazaqstan Team) e Johan Meens (Bingoal WB). Il gruppo però non ha lasciato troppo spazio e molto presto, anche a causa del vento laterale, si è accesa la corsa. Nel secondo giro del circuito finale è totalmente esplosa la gara. La ...

