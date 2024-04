Freccia Vallone 2024 oggi in TV | orario di partenza e dove vederla in diretta | percorso e favoriti

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Mercoledì 17 aprile è di scena la, seconda tappa del "trittico delle Ardenne" che si concluderà domenica con la Liegi-Baston-Liegi. Per la prima volta in 88 edizioni, si scalerà il muro di Huy per ben 4 volte: favorito Pidcock che ha trionfato all'Amstel. Tra gli italiani, Ulissi e Battistella.Rai in chiaro.

Disertata dai fenomeni del momento , per scelta (Pogacar e Van der Poel) o per infortunio (Evenepoel e Roglic), la Freccia Vallone oggi si apre a più di un favorito: da Hirschi a Pidcock, fresco ... (sport.quotidiano)

Freccia Vallone: Favoriti e sorprese nella corsa senza i fenomeni del momento - La Freccia Vallone si apre a più favoriti dopo le assenze di Pogacar e Van der Poel. Bagioli, Velasco e De Pretto tra i nostri da seguire. Al Tour of the Alps, De Marchi vince in solitaria.msn

