Freccia Vallone 2024 oggi in tv | orari | altimetria | favoriti Gran sfida sul Mur de Huy

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Secondo appuntamento su tre del Trittico delle Ardenne. Attesospettacolosul Mur de Huy: va in scena la. Manca il vincitore uscente, Tadej Pogacar, ma c’è una startlist di lusso che sicuramente non farà rimpiangere lo sloveno, con pronostico apertissimo. Andiamo a scoprire programma, percorso e. PERCORSO 198,6 chilometri con partenza da Charleroi ed arrivo sulla rampa più nota. Una novità nel percorso quest’anno: il Mur de Huy si affronterà addirittura quattro volte in totale. Dopo 100 chilometri mossi, ma non duri, con solo la Côte d’Yvoir come insidia, ecco il circuito. Si incomincia con la Cote d’Ereffe, 2,1 km al 5% che metterà parecchia fatica nelle gambe dei corridori, per poi arrivare al simbolo della corsa, il Muro de Huy. Un’autentica rampa di solo 1300 ...