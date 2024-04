Freccia Vallone 2024 | Niewiadoma vince la gara femminile Longo Borghini terza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Huy (Belgio), 17 aprile- Mentre a livello maschile aveva vinto la sorpresa Stephen Williams, lain salsapremia un nome ben più noto, quello di Katarzyna, atleta che sempre presente nel circuito e spesso piazzata nelle gare principali ma di fatto a digiuno dal 2019: completano il podio Demi Vollering ed Elisa. La cronaca Come già successo due ore prima ai colleghi maschi, è ancora una volta il terribile Mur de Huy a decidere la contesa. Il primo tentativo di scatto è di, ma stavolta la sua pedalata si rivela abbastanza legnosa per fare il vuoto: passano dunque Vollering, in leggera ripresa comunque una lontana parente della schiacciasassi ...