Freccia Vallone 2024 in tv | percorso | altimetria | orari e favoriti

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 16 aprile- Entra nel vivo il Trittico delle Ardenne con la seconda gara della settimana, di fatto un antipasto della Liegi di domenica. Dopo l’Amstel Gold Race vinta da Thomas Pidcock la carovana si sposta in Belgio per lae il tradizionale arrivo sul Mur de Huy. Non ci sarà il campione 2023, Tadej Pogacar, e rifiaterà anche Mathieu Van der Poel, così i tanti scattisti finisseur in gruppo avranno una occasione d’oro per vincere una classica importante, seppur non catalogata come monumento. Si sta per chiudere la stagione delle corse di un giorno e ormai il Giro d’Italiaè alle porte, uno dei grandi obiettivi di Pogacar, e il Trittico delle Ardenne rappresenta una delle poche occasioni per veder scontrarsi gli specialisti delle classiche con quelli dei grandi giri. ...