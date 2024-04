Francia | tutti pazzi per il nuovo ‘Messi’ del Dijon

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Inc’è unMessi che ha attirato l’attenzione di tante squadre: alla scoperta deltalento del calcio francese Inc’è una nuova stellina pronta a prendersi la scena e, più di tanti casi, in questa circostanza parlare di “Messi” non è del tutto sbagliato. Si tratta infatti di Rayane Messi

La Uefa apre alle rose di 26 giocatori per EURO 2024 e ha comunicato di aver preso nota delle opinioni discordanti sul tema da parte dei vari CT: la decisione finale sarà presa nelle prossime ... (fanpage)

Il Monte Bianco sarà chiuso per quindici settimane - L’impresa che sta svolgendo i lavori al tunnel del Tenda ha annunciato che termineranno entro il 30 settembre 2024, mentre in Francia stanno avvenendo gli interventi di connessione al nuovo traforo.trasportoeuropa

Olimpiadi 2024, l'8 maggio la torcia olimpica arriverà a Marsiglia. Sarà Zidane il primo tedoforo - Il 26 luglio a Parigi si terrà la cerimonia ufficiale di apertura delle Olimpiadi ma l'8 maggio, alle ore 19, la nave Belem salperà nel Porto Vecchio di Marsiglia. Stando ...tuttojuve

La ministra francese Grégoire in Toscana, incontro con gli artigiani di Cna - La rappresentante del governo francese ha visitato il distretto della moda per comprendere come le pmi stanno affrontando le difficoltà legate all’inflazione e alle difficoltà del passaggio generale ...lanazione