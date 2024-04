Francia | orologio per countdown di Giochi olimpici a Parigi 1

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 17 apr – (Xinhua) – Questa foto, scattata ieri 16 aprile 2024, mostra unper il conto alla rovescia deidi2024 davanti alla Torre Eiffel a, in. (Xin) Agenzia Xinhua

Svuotano il canale e trovano qualcosa che non si sarebbero immaginati - Due intrepidi avventurieri, in un canale hanno trovato, muniti di metal detector alcuni impensabili tesori. Continua a leggere.viaggi.nanopress

Nel mondo del ciclismo siciliano una squadra di sole donne. E tra le imprese c’è già la Parigi-Roubaix - L’impresa più importante è la partecipazione di Asero all’ultima Parigi-Roubaix: una delle cinque cosiddette classiche monumento, che si svolge nel nord della Francia in prossimità della frontiera ...meridionews

Incredibile disavventura per Sebastian Korda a Monte-Carlo: due ladri lo aggrediscono - Non solo la sconfitta sul campo per il tennista statunitense: i media francese raccontano quello che gli è accaduto ...tennisworlditalia