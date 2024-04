Francesco Totti e Noemi Bocchi | matrimonio e figlio in arrivo? Gli indizi che alimentano i sospetti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 17 aprile 2024)sono nuovamente al centro dell’attenzione mediatica, questa volta grazie alla loro apparizione sulla copertina del magazine “Chi”, in cui si celebrano come una famiglia già formata. La relazione, che ha avuto inizi turbolenti e non privi di controversie, sembra ora avviata verso un futuro condiviso e pieno di progetti e c’è chi ipotizza che la nuova compagna dipossa aspettare unda lui: ma scopriamo insieme maggiori dettagli sulla vicenda.tra rumors die possibile dolce attesa La recente celebrazione della Prima Comunione deldiè stata ...