Francesco Benigno | minacce dalla produzione de L’Isola dei Famosi? La pesante accusa

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ci ha tenuto a smentire il comunicato dedei2024, secondo cui sarebbe stato escluso dal gioco per comportamenti giudicati non consoni alle regole. Inoltre, ci ha tenuto a dire che non si è neanche ritirato, ma sarebbe stato obbligato dal reality condotto da Vladimir Luxuria a tornare in Italia, promettendogli anche dei soldi e minacciandolo di non pagargli i biglietti del volo se non avesse agito in questo modo. Quale sarà la verità?dei2024: la versione disul suo ritirodopo aver appreso la notizia del comunicato dedeiè intervenuto sui social per sbugiardare il reality. E così ha ...