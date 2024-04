Francesco Benigno espulso dall’Isola dei Famosi | ecco per quale motivo

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 17 aprile 2024) A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento,è stato escluso da L’Isola deidall' Isola deiLo ha fatto sapere la produzione del programma di Canale 5 con un comunicato. Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati. Nel corso della puntata del 15 aprile,era stato al centro di un' accesa discussione con gli altri naufraghi. Il suo ingresso, arrivato nella seconda puntata, aveva creato scompiglio nel gruppo dei concorrenti entrati ...