Francesco Benigno escluso dall’Isola dei Famosi | cosa è successo e quali concorrenti rimarranno?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024)dall'Isola dei2024. Prosegue l'emorragia dinel surviving show condotto da Vladimir Luxuria. Un programma che solo nei primi dieci giorni di messa in onda ha già perso per motivi non dipendenti dal gioco ben tre. Il record spetta a Tonia Romano, naufraga "nip" che non ha neppure iniziato il gioco e ha dovuto lasciare l'Honduras per motivi ancora non del tutto chiariti. Nella seconda puntata è toccato invece a Francesca Bergesio, Miss Italia in carica, che ha lasciato l'Isola deiper un infortunio a un ginocchio durante una prova fisica. Nella terza puntata a rischiare è stata Marina Suma: l'attrice ha subìto un pesante colpo alla schiena durante una prova ed è stata sottoposta ad alcuni accertamenti ...