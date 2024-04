Francesca Caccini | la musica del 600 e la forza delle donne

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nello spazio di LetteralMente Donna, di oggi, una donna che ha saputo distinguersi nella, nonostante i limiti di genere del suo tempo, diventando un eccezionale compositrice. Il suo nome èe questa è la sua storia, lenellae le limitazioni di genere, fonte zenart.it“Le virtuose soprattutto formavano il vanto di Pitti: non v’era gusto maggiore, che quello di udire una di queste leggiadre artiste… lafu veramente la reginacantanti medicee, segnalandosi non solo per l’angelica voce e la scuola eccezionale, ma per il suo genio che doveva assegnarle un posto nella schiera non troppo numerosa ...