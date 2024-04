FOTO | Roman Reigns si da alla recitazione durante la sua pausa dalla WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ha indubbiamente consolidato il suo status come uno dei più grandi wrestler professionisti della storia. Il suo impressionante record e i suoi numerosi riconoscimenti dimostrano il suo eccezionale dominio e successo nel settore. L’Head of The Table ha fatto molto nella compagnia efine ha raggiunto un incredibile traguardo come Undisputed Universal Champion.fine, però, ha perso contro Cody Rhodes a WrestleMania 40 la scorsa settimana, ponendo così finesua storica run. Furi dal ring Il ritorno diin WWE è attualmente incerto, tuttavia è stato impegnato in una collaborazione con Lauren “Keke” Palmer. Quest’ultima, attrice e cantante nota per il suo lavoro in progetti acclamati come Nope di Jordan Peele, ha recentemente condiviso sul suo ...