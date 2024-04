FOTO/ L'amministrazione Festa avvia la campagna elettorale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAll’indomani dell’arrivo del Commissario a palazzo di città, per le strade cittadine spuntano i manifesti a firma del. “E’ Avellino più vivibile. Curata. Bella”, il messaggio in un cartellone che richiama il logo “Enjoy Avellino” che da qualche annoha lanciato per promuovere la suamarketing per la città. In un altro cartellone, invece, si esaltano i giovani quindi gli eventi che hanno contraddistinto la gestione del, sino all’istruzione, con l’apertura della sede distaccata l’università di Salerno proprio in un’ala del Palazzo Comunale. Man mano le cantonate comunali del territorio cittadino si stanno riempendo di manifesti che indicano chiaramente come ...