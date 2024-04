FOTO Benevento | Pastina e Lanini regolarmente in gruppo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la pesante sconfitta subita al Partenio nel derby con l’Avellino lunedi scorso, i giocatori giallorossi hanno effettuato una seduta d’allenamento a porte aperte all’antistadio “Carmelo Imbriani” sotto una pioggia battente. A due giornata dalla conclusione della regular season i sanniti di mister Gaetano Auteri dovranno ora difendere la terza posizione in classifica per gli spareggi play off e respingere gli attacchi della Casertana ora distante soltanto due punti. Al Vigorito domenica prossima arriverà il Latina, una gara assolutamente da non sbagliare. Lavoro differenziato per i difensori Rillo e Benedetti. Assente Amato Ciciretti alle prese con noie muscolari e ne avrà per 15 giorni; invece per Improta solo lavoro in palestra.inil difensoree l’attaccante Eric ...