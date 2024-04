Fortezza Vecchia al Comune di Livorno | trasferimento gratuito

(Di mercoledì 17 aprile 2024) .aldi, l’assessorato al Porto e Integrazione città porto deldiha presentato martedì 16 aprile in Consiglio Comunale la delibera di approvazione dell’accordo di valorizzazione ex art.112, comma 4 del D.lgs 22 gennaio 2004 n.42 e dell’atto dia titolodella(parte demaniale) aldi. La delibera è stata approvata dal Consiglio Comunale didi proprietà del Demanio dello Stato, fatta salva la parte ipogea di proprietà della Camera di Commercio Maremma e Tirreno. L’assessorato ricorda come la votazione di martedì ...

