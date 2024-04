Forte e Chiara | ospiti seconda puntata 17 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Una prima serata su Raiuno più che meritata perFrancini che, dopo l’exploit di Sanremo 2023, quando divertì milioni di telespettatori e telespettatrici nella serata delle Cover riuscendo anche a far riflettere con un monologo sulla maternità che aprì un dibattito anche nei giorni successivi, torna in tv con. Da mercoledì 10, per tre settimane, l’attrice e scrittrice toscana diventa padrona di casa di un varietà che porta lo stesso titolo del suo libro e del suo spettacolo teatrale. Anche in questo caso, Francini si racconta, invitando glia divertirsi con lei in numerose situazioni. Il tutto, con un’orchestra diretta dal Maestro Valerianovalle, un corpo di ballo con le coreografie di Luca Paoloni e la regia di Duccio ...