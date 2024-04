Formula E | Nissan | Oliver Rowland tradito sul più bello

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un clamoroso errore che si è palesato, proprio, nell’ultimo giro della Gara 2 dell’E-Prix Misano dellaE. Si sta ancora leccando le feriteche non è riuscita a supportare fino alla finenella corsa che vedeva l’anglosassone in testa e lanciato verso la vittoria, la seconda del weekend, ma questa volta in pista. Cosa è successo alla vettura del pilota? Le parole didi: “Sono ovviamente deluso…” (Credit foto –)“È difficile. Sento che abbiamo fatto tutto bene, posizionandoci bene e la macchina era veloce in curva, sono un po’ deluso – queste le parole didi–. Abbiamo corso bene e siamo stati super efficienti anche ...

Rowland (Nissan) e la vittoria a Misano sfumata di un soffio: «Molto frustrante, ma continuerò a lottare con ancora più energia» - Questione di dettagli. La vita, lo sport, ogni cosa dipende dai dettagli. Magari danno l’impressione di essere piccoli, inutili elementi. Invece, fanno la differenza. Sempre. Ti possono ...motori.ilmessaggero

Nuovo Nissan Qashqai: ecco com’è, tutte le caratteristiche - Nissan Qashqai si rinnova con un design esterno più contemporaneo, ed aggiornamenti tecnologici: tutte le nuove caratteristiche.quotidianomotori

Formula E shows way ahead for racing as F1’s net zero deadline nears - Formula One is a sporting empire complete with rock star drivers, billion-dollar teams and a carbon footprint equal to a small African country. Formula E, its all-electric counterpart, is just a ...msn