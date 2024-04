Formazioni ufficiali Manchester City-Real Madrid | Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ledi, match valevole per il ritorno dei quarti di finale di. Si parte da una situazione di perfetta parità dopo il 3-3 della scorsa settimana al Bernabeu. Squadra al gran completo per Guardiola, mentre Carlo Ancelotti dovrà a fare a meno di Tchouameni, squalificato dopo l’ammonizione ottenuta nella gara d’andata. Oltre, ovviamente ai lungodegenti Cortuois e Alaba. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: in attesa: in attesa SportFace.