Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Arsenal | Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ledi, match valevole per il ritorno dei quarti di finale di. Proverà a salvare una stagione disastrosa la squadra di Tuchel questa sera davanti al pubblico dell’Allianz Arena. Diverse le assenze,tra cui anche lo squalificato Alphonso Davies, per i bavaresi che si affideranno però al solito Harry Kane in avanti. Vedremo, invece, chi Arteta sceglierà il suo attacco. Juan Jesus o Martinelli? Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: in attesa: in attesa SportFace.