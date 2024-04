Forlì | con Cantù una sgradita prima volta Martino mai in casa senza andare in vantaggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Quella di venerdì scorso controè stata l’ultima uscitalinga della regular season della Pallacanestro 2.015. Dallo scorso ottobre, i biancorossi si sono esaltati tra le mura amiche. Costruendo proprio davanti agli occhi del proprio pubblico gran parte delle fortune che hanno imbastito ilto nel girone Rosso. Fino al 10 marzo scorso, del resto,era imbattuta all’Unieuro Arena. Forte di un ruolino di marcia immacolato fatto di ben tredici vittorie in altrettante partitelinghe. Nell’ultimo mese, seppur con tutte le attenuanti del caso, qualcosa si è però incrinato e la marcia dell’Unieuro non è più statata così inarrestabile. Laavversaria a violare il parquet di via Punta di Ferro fu Torino, corsara per 69-78. Un match combattuto, con ...