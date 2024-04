Football Americano. Domenica amara per le Aquile contro Cecina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Concludono il girone di andata del campionato di IFL2 con un’sconfitta ledi coach Pippin, che, in unapiuttosto calda, devono cedere le armi ai Trappers(21-28), giunti a Ferrara con tanta grinta e carattere da mettere in campo. L’avvio di partita vede leal primo drive offensivo, ma dopo qualche buon guadagno è il fumble di Romagnoli a fermare Scaglia e compagni, con i Trappers comunque costretti al punt dalla difesa estense. Che non sia giornata per lecomunque lo si capisce soprattutto in attacco, dove il passing game fa fatica ad emergere complice anche l’attenta difesa dei Trappers ed i troppi errori commessi sui giochi di corsa. Pausa lunga con i Trappers in vantaggio, è la prima volta quest’anno che lesi ...