Fondazione Cotec | più competitività per chi adotta pratiche per attrarre talenti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ma per le imprese è sempre più difficile reperirli. La percentuale di imprese che si aspetta un aumento del fatturato nel 2024 è maggiore tra quelle chenopere trattenererispetto alle altre (41% vs 31%). Nel Report annuale diper l’Innovazione, redatto in collaborazione con il Centro