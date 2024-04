Fmi | più sforzi bilancio per l' Italia nei prossimi due anni

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L'ha bisogno di "ulterioridineidue". Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale nel Fiscal Monitor. "La probabilità che l'raggiunga il deficit primario necessario per stabilizzare i suoi livelli di debito (stimato a più dello 0,5% del Pil per il 2024) è meno del 50%, indicando la necessità di ulterioridineidue", osserva il Fmi.

L’attesa stavolta era più grande. Se non altro per il versante italiano, dove il governo ha da poco approvato il suo secondo Documento di economia e finanza (qui l’intervista all’economista Marcello ... (formiche)

Rating: Italia alla prova del giudizio delle agenzie, inizia S&P venerdi': Per fare un paragone, in Francia e' attesa a una crescita analoga nel 2024 (+0,7%) ma doppia nel 2025 (1,4%), mentre continua ad arrancare la Germania per cui il Fmi vede un modesto +0,2% (dopo il - ...

New Development Bank, la banca dei Brics. Perché dopo 10 anni non è ancora decollata: Perché NDB si contrappone a Fmi. Gli interventi per finalità sono più o meno simili a quelli realizzati dall'Fmi, ma la New Development Bank punta soprattutto a creare un sistema alternativo facendo ...