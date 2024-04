(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nuovo viaggio a Tunisi per il premier italiano, che rientra a casa con in tasca tre nuovicon Kais Saied

I residenti hanno notato dei tipi sospetti in via Rodolfo Grimaldi Casta e hanno subito dato l’allarme in Polizia. E gli agenti del X Distretto Lido di Roma sono corsi per verificare quanto stava ... (ilcorrieredellacitta)

Il presidente francese Emmanuel Macron si è recato in Brasile per la sua prima visita ufficiale. Durante la visita, Francia e Brasile hanno firmato oltre 20 nuovi accordi di cooperazione. Macron in ... (periodicodaily)

"Firmati tre accordi importanti". Giorgia Meloni soddisfatta dell'incontro in Tunisia - Nuovo viaggio a Tunisi per il premier italiano, che rientra a casa con in tasca tre nuovi accordi Firmati con Kais Saied ...ilgiornale

Meloni, grazie Tunisia per lotta ai trafficanti di uomini - "Sul tema della gestione della migrazione, voglio ancora una volta ringraziare le autorità tunisine e il presidente Saied per il lavoro che cerchiamo di portare avanti insieme contro i trafficanti di ...ansa

Milan irritato, il giocatore non firma: cosa sta succedendo - Uno dei giovani talenti rossoneri non ha ancora deciso di rimanere: il club sperava in una trattativa più semplice e senza rischio di addio.milanlive