Fiorentina | lo sfogo di Sottil | 'Chi striscia non ostacola chi vola' Ma poi cancella

Una rete di Gatti nel primo tempo e tre punti che non arrivavano da quasi un mese e mezzo. Per la Juve ntus, contro la Fiorentina, sembrerebbe il quadro di una serata perfetta. I tre punti, ... (ilfattoquotidiano)

Firenze, 14 marzo 2024 – drammatico sfogo su Instagram di Daniel Pablo Osvaldo, ex attaccante argentino della Fiorentina, rimasto nei cuori dei tifosi viola soprattutto per due reti decisive per ... (sport.quotidiano)