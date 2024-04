Fiorentina | Italiano | I tifosi ci spingeranno Pochi gol degli attaccanti? Forse c’è qualche macumba”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Firenze, 17 aprile 2024 - Vincenzoè intervenuto alla vigilia della sfida di Conference League contro il Viktoria Plzen. Si parte dallo 0-0 dell'andata. “Dovremo cercare di fare molto meglio dell’andata, soprattutto nel fare gol e nella loro metà campo. Abbiamo avuto il pallino del gioco all’andata, concessossimo e questo è positivo. Ma dobbiamo fare meglio in fase d’attacco, buttare più uomini possibili a riempire l’area di rigore, sfruttare i calci da fermo e piazzati. Dobbiamo vincere, per forza. Chi vince ha buone possibilità di andare in fondo in questa competizione, dobbiamo fare le cose con maggior qualità in attacco”.E' la settimana più importante della sua carriera? “Siamo davanti ad una settimana tra le più importanti per noi di questo triennio. Ci giochiamo l’accesso in una semifinale europea, come fatto l’anno scorso, poi ...