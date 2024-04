Fiorello | ' Warner tratta per comprare il polo giornalistico La7'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sono ancora le indiscrezioni sul telemercato a tenere banco nella rassegna stampa di Viva Rai2!. Archiviato il passaggio di Amadeus al Nove,è pronto a lanciare altri rumors: "La Rai corre ai ripari, obiettivo blindare gli ultimi big rimasti. Pare che Carlo Conti sia stato chiuso in uno sgabuzzino al terzo piano di Viale Mazzini", scherza. La notizia però è un'altra: la Rai infatti starebbe rischiando di perdere Sanremo, visto che la convenzione scade nel 2025.ironizza: "C'è ancora assoluto mistero sull'azienda che potrebbe acquistare il Festival. Si sa solo che potrebbe cambiare nome in 'PierFestival'!". E ancora: "Dopo Amadeus via anche Floris. Lui fa il giro della morte, dopo la Rai è stato a La7, ora salta l'8 e andrà al Nove", prosegue lo showman leggendo un quotidiano. La 'bomba' arriva subito dopo: "La...