Fiorello | “La Rai perde Sanremo? Se succede cambierà nome | si chiamerà Pier Festival”

(Di mercoledì 17 aprile 2024)stuzzica la Rai dall'interno, scherzando a Viva Rai2 rispetto all'ipotesi chepossa lasciare la Rai dal 2025. Lo showman ipotizza Mediaset come destinazione.

Fiorello sgancia la bomba a Viva Rai2 confermando, non si sa se ironicamente o meno, le indiscrezioni di un passaggio dell'amico conduttore a Discovery. Sul suo eventuale passaggio al NOVE aggiunge: ... (fanpage)

Fiorello ospite di Tv Talk ha parlato dell'addio di Amadeus alla Rai. " Amadeus ha fatto questa scelta . È una scelta di vita. Non c’è dietrologia, non ci sono soldi o tutto quello che si sente: vuole ... (fanpage)

Fiorello resta in Rai: "Il contratto Col divano". Ma il Pd vuole il caso Amadeus in Vigilanza - E addirittura si mette a chiamare i vertici Rai per intimare loro di impedire che se ne prospetti un altro: che Fiorello segua l'amico di sangue a Discovery. «Deve rimanere a tutti i costi» avrebbe ...ilgiornale

Rai aggrappata a Fiorello, e lui: «Ho un contratto con il divano» - Meno male che c’è Fiorello che, al di là del bene e del male essendo amico, compare, sodale di Amadeus da quarant’anni, uno che ha condiviso quasi tutto con lui, dalla ...leggo

Ripley, eccezionale thriller che scandaglia le pieghe dell'anima (voto 10) - La serie diretta e sceneggiata da Steven Zaillan che segue una lunga teoria di film sul celebre truffatore è decisamente ben riuscita ...corriere