Fiorello irride la campagna acquisti del Nove | “Mentana già col cartellino ‘scontato del 20%’ E Carlo Conti…”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dalla politica estera a Sanremo fino a importanti rivelazioni sul futuro dei media. E’ unsenza freni quello che oggi, insieme a Biggio, Casciari e tutta la banda di ‘VivaRai2!‘ annuncia: “Warner sta trattando per acquistare il polo giornalistico di La7”. Archiviato il passaggio di Amadeus al, le indiscrezioni in ambito televisivo lanciate danon finiscono: “La Rai corre ai ripari, obiettivo blindare gli ultimi big rimasti. Pare cheConti sia stato chiuso in uno sgabuzzino al terzo piano di Viale Mazzini”, scherza. La notizia però che fa sobbalzare è un’altra. L’ironia digià col: “scontato del 20%” “Dopo Amadeus via anche Floris. Lui fa il giro della morte, dopo la Rai è stato a La7, ora salta l’8 e andrà al ...