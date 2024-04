Fiorello e i giornalisti di La7 che passano al Nove | “Stiamo bene qui | c’è un divano anche per te”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) A Viva Rai2ironizza sulla narrazione diasso pigliatutto in Tv ipotizzando lo scenario del passaggio della squadra di Mentana sulla rete Discovery. Arriva la risposta di La7 poco dopo, con cui la rete fa una velata offerta di lavoro allo showman.

Fiorello: «Warner sta trattando per comprare La7». La replica: «Stiamo bene qui e per te c'è sempre posto» - Poche ore dopo, su X, è arrivata la replica dell'emittente: «Caro Fiore, noi stiamo bene qui. Abbiamo anche un bel divano e per te c'è sempre posto…», ha scritto La7. Una smentita, sia pure ironica, ...corriere