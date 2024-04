Fiorello | “Discovery tratta per comprare il polo giornalistico de LA7” E dalla rete fanno sapere | “Stiamo bene qui | c’è anche un divano per te…”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ci ha preso gusto Rosario. Notizie, suggestioni, ipotesi, provocazioni. Se il telemercato è al centro del villaggio, ci pensa lo showman, che a fine stagione saluterà “Viva Rai2” e si prenderà una pausa, a far notizia. “Dopo Amadeus viaFloris. Lui fa il giro della morte, dopo la Rai è stato a La7, ora salta l’8 e andrà al Nove”, il padrone di casa legge un quotidiano prima di arrivare all’indiscrezione vera e propria: “La Warner stando per acquistare ilde La7. Mentana ha già il cartellino con la scritta ‘scontato del 20%’, è già in partenza. Appena si comprano l’informazione hanno fatto già il terzo: Rai1, Canale 5 e il Nove”. Warner Bros., dopo Fazio e Crozza, si gode l’arrivo di Amadeus,...