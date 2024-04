Finto medico lavorava senza laurea: denunciati anche 3 dottori, lo lasciavano visitare i pazienti - Visitava pazienti, somministrava terapie e faceva iniezioni, senza avere la laurea in Medicina. I carabinieri hanno denunciato a piede libero un Finto medico 22enne, insieme a 3 dottori, che erano a ...fanpage

