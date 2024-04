"Finalmente le telecamere funzionano. Prima ce n'erano 300 ma tutte vecchie"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Il controllo del territorio non si può più fare senza la collaborazione tra forze di polizia, ma soprattutto senza un sistema di videosorveglianza. Ora quel sistema è stato attivato grazie all’amministrazione comunale.? Certo, c’erano 300, ma non ne funzionava nemmeno una perché eranoe risalivano addirittura alla visita di Papa Benedetto XVI ad Ancona (settembre 2011, ndr)". Nonlein precedenza erano attive, ma forse dire che nessuna era collegata potrebbe suscitare delle polemiche. La dichiarazione del questore di Ancona Cesare Capocasa è una vera e propria entrata a gamba tesa nei confronti della vecchia amministrazione comunale, rea secondo il capo della questura dorica, di non aver fatto abbastanza per far far funzionare leche ...