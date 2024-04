Filippo Ganna aveva anticipato l’attacco al Tour of the Alps | “In fuga ci si scalda…”

(Di mercoledì 17 aprile 2024)si sta rendendo protagonista di un’azione impressionante nel corso della terza frazione delof the2024, breve corsa a tappe che si svolge annualmente in Italia ed Austria sulle strade del Tirolo. Il fuoriclasse azzurro della Ineos Grenadiers è impegnato infatti in unasolitaria, cominciata dopo poco più di 10 km, che lo ha portato ad accumulare anche un vantaggio massimo di circa 4 minuti sul gruppo. Stamattina, subito prima della partenza a Schwaz, il due volte campione del mondo a cronometroparlato dei possibili sviluppi della corsa, anche considerando le basse temperature della zona: “Di sicuro se vai inti scaldi, rispetto a stare in gruppo e prendere freddo. Vediamo come si metterà l’inizio della tappa e poi decideremo il ...

Un programma studiato a tavolino, per arrivare al top nel momento più importante dell'anno: le Olimpiadi di Parigi. Filippo Ganna prosegue nel suo inizio di 2024 molto particolare: torna in gara

