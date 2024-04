Fiere di settore in Italia | al via la stagione primaverile del comparto fieristico B2B

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Milano, 17 Aprile 2024. Per moltissime aziende il periodoè uno dei momenti più caldi dell’anno: tra aprile e giugno si svolgono infatti alcuni degli eventi fieristici più importanti in diversi settori e per le imprese diventa un ottimo momento per presentare le proprie novità, instaurare relazioni e partnership e magari acquisire nuovi lead