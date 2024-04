Fiere | al via il 18 aprile le Giornate italiane del calcestruzzo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 16 apr. - (Adnkronos) - Al via giovedì 18la quinta edizione di Gic,del- Italian Concrete Days, mostra-convegno dedicata a macchine, attrezzature e tecnologie per la filiera del, alla prefabbricazione e alla demolizione delle strutture in cemento armato, al trasporto e al riciclaggio degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti, in programma fino al 202024 nei padiglioni del Piacenza Expo. A tagliare il nastro della manifestazione fieristica la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, il presidente di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli, e il direttore di Mediapoint & Exhibitions Fabio Potestà. Quella del 2024 si profila come l'edizione record per numero di espositori italiani ed esteri presenti (oltre 260) e per ...