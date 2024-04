Fiabe delle terre a Centrale Preneste Teatro domenica 21 aprile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024)212024 ore 16.30(Via Alberto da Giussano, 58 – Roma) RuotaliberapresentaReading teatrale Per la rassegna “Infanzie in gioco 2023-24” a(Via Alberto da Giussano, 58)21alle ore 16.30 va in scena il reading “”, racconti dipopolari da tutto il mondo con Valentina Greco, Tommaso Lombardo, Gabriele Traversa e la regia di Tiziana Lucattini. Un viaggio attraversopopolari scelte da patrimoni culturali diversi. Una volta, quando le ...