Festival del Fumetto | Io | doppiatore di cartoon ho dato la voce agli eroi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Prestare laai personaggi di film e cartoni animati? Ci vogliono voglia di divertirsi e una mente che galoppa, come quella di un bambino". L’attore milanese Pietro Ubaldi, 68 anni, intervenuto come ospite aldeldi Melegnano, ha raccontato così la sua carriera diche lo ha portato, negli anni, a vestire i panni di svariati personaggi, specie deis. Ha prestato la sua, tra gli altri, al pupazzo Uan di Bim Bum Bam, al gatto Giuliano in Kiss Me Licia, a David Gnomo, al gatto-robot Doraemon e anche a Patrick Stella, la stella marina di Spongebob. Sul fronte del cinema, ha doppiato il capitano Hector Barbossa nei "Pirati dei Caraibi". Una carrellata di figure interpretate con l’abilità di calibrare timbro e intonazione, ma anche con la ...