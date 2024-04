Festa della birra Boccali | musica e divertimento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) CERTALDO Sarà una quinta edizione scoppiettante, una maratonale che promette grandi nomi e che porterà a Certaldo alcuni tra gli artisti più apprezzati del panorama italiano. E non solo. Sono state ufficializzate le date di "Certaldo in fermento", in alto ie tutti pronti a ballare. Torna laorganizzata da Confesercenti Firenze e patrocinata dal Comune di Certaldo; confermata anche la location nel parco di viale Matteotti, in zona piscina Fiammetta., spettacoli, una proposta gastronomica variegata e l’immancabile selezione di birre locali ed estere. E’ la ricetta vincente di un format che continua a crescere.Tutte le sere, a partire dalle 18, 20 espositori food allieteranno i palati dei visitatori alternando piatti...